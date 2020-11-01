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СК начал проверку после задымления в нефтешахте в Коми

На месте происшествия продолжают работать экстренные оперативные службы, проводится спасательная операция

СЫКТЫВКАР, 1 ноября. /ТАСС/. Следователи начали доследственную проверку после задымления в нефтешахте в Коми, сообщили журналистам в следственном управлении СК по региону.

"По факту задымления в уклонном блоке №3 нефтешахты №1 НШУ "Яреганефть" организована доследственная проверка. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные оперативные службы, проводится спасательная операция", - сказали в управлении.

На аварийном участке находились 82 человека. По данным ГУ МЧС по региону, почти всех горняков вывели на поверхность, устанавливается местонахождение двух человек. Работают горноспасатели.

Ранее предприятие информировало о задымлении на одном из участков нефтешахты №3. По данным МЧС, в шахте произошел пожар.

Нефтешахтное управление "Яреганефть" разрабатывает одно из старейших месторождений Тимано-Печоры - Ярегское. Его эксплуатация ведется с 1939 года. Нефть Яреги залегает на глубине 165-200 м, обладает очень высокой вязкостью при незначительном содержании газа и низком пластовом давлении. Добыча ведется в трех шахтах.

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