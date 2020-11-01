Пожарные ликвидировали открытое горение в жилом доме в Усинске в Коми

СЫКТЫВКАР, 1 ноября. /ТАСС/. Открытое горение ликвидировали в жилом доме в Усинске в Республике Коми. Пострадавших и погибших нет, сообщили ТАСС в воскресенье в Главном управлении МЧС по региону.

"Ликвидация открытого горения в 20:58. Ведутся работы по разбору и проливке конструкций. Пострадавших и погибших нет", - сообщили в пресс-службе управления.

Как уточняется на сайте администрации муниципалитета, на территории городского округа ввели режим ЧС. "По решению комиссии по ЧС администрацией Усинска пострадавшим [кто остался без жилья] от пожара будут предоставлены жилые помещения маневренного фонда. При необходимости будет оказана медицинская и психологическая помощь пострадавшему населению, обеспечение горячим питанием и предметами первой необходимости", - говорится в сообщении.

В воскресенье в 15:05 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании в одной из квартир двухэтажного деревянного дома №21/1 по улице Лесная в Усинске. К прибытию пожарных наблюдалось горение квартиры на втором этаже дома и части чердачного помещения. Из здания эвакуировали 40 человек. В 18:15 пожар локализовали. Ситуацию глава региона Владимир Уйба взял на личный контроль. Сообщалось, что жильцы будут размещены на базе школы №1 Усинска.