СМИ: на западе Венесуэлы полиция изъяла около 120 кг кокаина

ГАВАНА, 2 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Венесуэлы конфисковали 119 кг кокаина на территории штата Баринас в западной части страны. Об этом в воскресенье сообщило государственное телевидение республики.

По его данным, в ходе операции были задержаны два гражданина Венесуэлы по подозрению в организации сети наркотрафика. Полиция в настоящий момент ведет поиски их сообщников.

По данным властей, всего с начала 2020 года правоохранительные органы Венесуэлы конфисковали около 7 т марихуаны и более 5 т кокаина.