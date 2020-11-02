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СМИ: на западе Венесуэлы полиция изъяла около 120 кг кокаина

В ходе операции были задержаны два гражданина Венесуэлы по подозрению в организации сети наркотрафика

ГАВАНА, 2 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Венесуэлы конфисковали 119 кг кокаина на территории штата Баринас в западной части страны. Об этом в воскресенье сообщило государственное телевидение республики.

По его данным, в ходе операции были задержаны два гражданина Венесуэлы по подозрению в организации сети наркотрафика. Полиция в настоящий момент ведет поиски их сообщников.

По данным властей, всего с начала 2020 года правоохранительные органы Венесуэлы конфисковали около 7 т марихуаны и более 5 т кокаина.

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