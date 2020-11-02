Названа предварительная причина ЧП в шахте в Коми

СЫКТЫВКАР, 2 ноября. /ТАСС/. Причиной возгорания в шахте в Коми, по предварительным данным, стало короткое замыкание при проведении буровых работ, сообщили в пресс-службе ООО "Лукойл-Коми", чьим производственным подразделением является "Яреганефть".

"По предварительной информации, причиной возгорания послужило короткое замыкание в пусковом устройстве, принадлежащем подрядной организации ООО "Нефтегазмаш" (НГМ) при проведении ее сотрудниками буровых работ (строительстве скважин уклонного блока 3Т-4)", - говорится в сообщении компании.

Сообщение о возгорании на шахте поступило в воскресенье, 1 ноября, в 20:03 мск. На момент инцидента на объекте находились 82 работника предприятия и подрядных организаций.

Как сообщили в пресс-службе компании, работники ООО "НГМ" попытались самостоятельно ликвидировать возгорание, но после неудачной попытки передали информацию заказчику - "Яреганефти". Руководство предприятия приняло решение о незамедлительной эвакуации всех людей из нефтешахты и реализации дальнейших оперативных мер, предусмотренных в компании в чрезвычайных ситуациях. Работа шахты приостановлена. Ведется подъем людей на поверхность, эвакуированы практически все.

По данным Главного управления МЧС по региону, устанавливается местонахождение двух человек. Работают горноспасатели. Прокуратура и региональное следственное управление СК РФ проводят проверки.

Нефтешахтное управление "Яреганефть" разрабатывает одно из старейших месторождений Тимано-Печоры - Ярегское. Его эксплуатация ведется с 1939 года. Нефть Яреги залегает на глубине 165-200 м, обладает очень высокой вязкостью при незначительном содержании газа и низком пластовом давлении. Добыча ведется в трех шахтах.

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