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Землетрясение в Эгейском море
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Число погибших в результате землетрясения на западе Турции возросло до 76

Сообщается, что лечение 219 пострадавших продолжается
Описание
© AP Photo/Emrah Gurel

ТАСС, 2 ноября. Число жертв землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 76. Об этом сообщило в понедельник Управление по чрезвычайным ситуациям Турции.

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"76 наших гражданин погибли. 743 человека из 962 раненых выписаны, лечение 219 человек продолжается", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о 73 погибших.

Землетрясение магнитудой 6,7 было зафиксировано в море в 19 км к северо-западу от острова Самос, оно ощущалось в Афинах и Стамбуле. Подземные толчки привели к обрушению по меньшей мере 20 домов в Измире, разрушения есть и в греческом городе Неон-Карловаси. Министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум сообщил, что власти Турции начали в воскресенье выплачивать материальную помощь пострадавшим.

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ТурцияГрецияЗемлетрясение в Эгейском море
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