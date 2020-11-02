Сотрудницу псевдомедицинской организации в Хабаровске осудили условно за мошенничество

ТАСС, 2 ноября. Суд в Хабаровске приговорил местную жительницу, которая была менеджером псевдомедицинской организации, к четырем годам условного наказания за мошенничество, сообщается в понедельник на сайте региональной прокуратуры.

"Судом установлено, что в период с июня по ноябрь 2018 года в г. Хабаровске действовала организованная группа, созданная с целью хищения денежных средств у неопределенного круга граждан, под видом осуществления медицинской деятельности, оказания врачебной и специализированной помощи населению. Подсудимая, действуя в составе организованной группы, приняла участие в совершении 34 преступлений, - говорится в сообщении. - Суд приговорил подсудимую к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года".

Отмечается, что подсудимая проводила первичный прием клиентов. По данным следствия, она сообщала людям о несуществующих заболеваниях и убеждала в необходимости срочного лечения. В общей сложности участники группы похитили у жителей региона более 3 млн рублей.

В качестве обвиняемых по делу о мошенничестве с медицинскими услугами проходят еще 11 человек, в их отношении проводится расследование.