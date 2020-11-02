Суд обязал двух жителей Якутии возместить ущерб от сельхозпала лесному массиву

ЯКУТСК, 2 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил двух жителей в Среднеколымском районе Якутии к обязательным работам и возмещению нанесенного ущерба после сельхозпала, в результате которого загорелась сухая трава и огонь распространился на лесной массив. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба республиканской прокуратуры.

"Прокурор Среднеколымского района поддержал государственное обвинение по уголовным делам в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 261 УК РФ ("Уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем с причинением крупного ущерба"). В суде установлено, что в мае текущего года обвиняемые, являющиеся коневодами одного из местных предприятий, произвели сельскохозяйственный пал на территории муниципального образования Кангаласский 1-й наслег, в результате чего произошло возгорание сухой травы и распространение огня по лесному массиву Среднеколымского участкового лесничества", - говорится в сообщении.

Подсудимым назначили наказание в виде обязательных работ по 200 часов каждому. Кроме того, с них по искам прокурора за причиненный ущерб окружающей среде взыскано 200 тыс. рублей и 400 тыс. рублей соответственно. Приговоры суда в законную силу не вступили.

По информации регионального Минэкологии, количество очагов возгорания увеличилось с прошлого года на 8,5%. По предварительным данным, всего с начала пожароопасного сезона на территории Республики Саха (Якутия) зарегистрировано более 2 тыс. лесных пожаров на площади свыше 5,9 млн га.