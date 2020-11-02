СК возбудил дело по факту гибели мужчины при взрыве кислородных баллонов в Мытищах

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины при взрыве кислородных баллонов в гаражном кооперативе в Мытищах. Об этом сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По факту смерти мужчины в результате хлопка кислородного баллона, возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 109 УК РФ)", - сказала она.

1 ноября на территории гаражного комплекса в Мытищах произошел хлопок кислородного баллона, в результате чего последовало обрушение гаражных боксов. При разборе завалов под бетонными плитами обнаружено тело 34-летнего мужчины. Еще один рабочий пострадал.

По данным следствия, в гараже был автосервис с шиномонтажем. Соответствующие документы владелец гаража уже предоставил следователю.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, пострадавший рабочий получил царапину. Кроме того, во время взрыва проходившего мимо пешехода взрывной волной отбросило в сторону, но травм он не получил и не обращался для госпитализации.