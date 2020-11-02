Объявлена локализация пожара на складе с баллонами на юге Москвы

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Пожар на складе с газовыми баллонами на юге Москвы локализован, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.

"Объявлена локализация пожара, угрозы взрыва и распространения огня нет", - сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент ТАСС, сейчас в районе пожара наблюдается небольшой дым, район происшествия оцеплен, на месте ЧП работает специальная пожарная техника.

Информация о пожаре на улице Газопровод, 4а поступила днем в понедельник. На момент прибытия пожарных огнем был охвачен склад, внутри которого, предварительно, находятся газовые баллоны. По данным источника ТАСС в экстренных службах, общий объем резервуаров с газом составляет 600 куб. м, внутри строения произошло несколько взрывов. Горящее здание склада с газовыми баллонами в результате взрыва разрушилось. Сведений о пострадавших не поступало.

В новость были внесены изменения (16:05 мск) — добавлены подробности по тексту.