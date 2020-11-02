Пожар в ангаре с пластиком и картоном в Свердловской области локализовали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 ноября. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание в ангаре с пластиковой тарой, картоном и бумагой в Первоуральске Свердловской области на площади 4,3 тыс. кв. метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 17:38 по местному времени (15:38 мск - прим. ТАСС) пожарным удалось локализовать огонь на площади 4 300 кв. м, угрозы дальнейшего распространения огня нет. Тушение продолжается", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе рядом с горящим ангаром не зафиксировано.

"Мониторинг воздуха на месте пожара осуществляет передвижная инженерно-химическая лаборатория специализированной пожарно-спасательной части из г. Екатеринбурга. На данный момент превышения ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано", - говорится в сообщении.