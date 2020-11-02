В Сочи задержан вылет самолета из-за попавшей в турбину птицы

КРАСНОДАР, 2 ноября. /ТАСС/. Птица попала в турбину перед взлетом самолета, который должен был вылететь из Сочи в Новосибирск, рейс задержан, сообщили ТАСС в пресс-службе сочинского аэропорта.

"Перед взлетом в турбину самолета попала птица, взлет задержан, самолет осмотрели, повреждений он не получил", - сообщили пресс-службе.

Речь идет о рейсе Сочи - Новосибирск. На борту самолета 6 членов экипажа и 165 пассажиров. В ближайшее время самолет вылетит по маршруту.

В пресс-службе Южной транспортной прокуратуры сообщили о начале проверки. "Сегодня около 14:00 мск в аэропорту Сочи произошла задержка рейса Сочи - Новосибирск авиакомпании S7 в связи с попаданием птицы в двигатель самолета. По факту произошедшего Сочинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов", - сообщил представитель ведомства.

В пресс-службе отметили, что по результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования. Соблюдение прав пассажиров также находится на контроле надзорного ведомства.

В новость были внесены изменения (17:11 мск) - добавлена информация о проверке прокураторой