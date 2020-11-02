СК возбудил дело по факту проживания ребенка в хижине в подмосковном лесу

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту проживания мальчика с отцом в хижине, сделанной из подручных материалов, в подмосковном лесу. Об этом сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей должностными лицами контролирующих органов (ч. 1 ст. 293 УК РФ)", - сообщила Врадий.

30 октября ребенок был обнаружен со своим отцом в лесу в Балашихе в хижине, построенной из подручных материалов. Мальчик проживал в ненадлежащих условиях, угрожающих его жизни и здоровью, не имея документов, удостоверяющих личность, вследствие чего не получал медицинского обслуживания и какого-либо образования. Сейчас мальчик находится в реабилитационном центре.

Ранее по данному факту начали проверки прокуратура и полиция. По данным полиции, мальчик около двух недель проживал в самодельной постройке с отцом - 46-летним уроженцем одной из стран Средней Азии.