Суд арестовал экс-главу ТНС "Энерго" Аржанова по делу о мошенничестве

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Тверской суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 декабря бывшему владельцу компании ТНС "Энерго" Дмитрию Аржанову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для Дмитрия Аржанова, который подозревается по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), до 22 декабря", - сказали в суде.

Дмитрий Аржанов - российский предприниматель, занимающийся бизнесом в энергосбытовой сфере и агропромышленном комплексе, а также инвестирующий в нефтепереработку и девелопмент. По оценкам русского издания журнала Forbes, российские активы Аржанова могут стоить около $1 млрд. Бизнесмен является главой Попечительского совета Союза конькобежцев России. Он владел "ТНС Энерго" до 2017 года.

Ранее по делу о крупом мошенничестве были арестованы двое топ-менеджеров "ТНС Энерго" Сергей Афанасьев и Борис Щуров. Кроме них по делу проходят еще два человека. Фигуранты подозреваются в том, что с августа 2011 года похищали денежные средства, полученные от конечных потребителей электрической энергии и подлежащие оплате ПАО "МРСК Центра и Приволжья". Мошеннические действия привели к существенному увеличению тарифов для конечных потребителей электроэнергии, недофинансированию работ по ремонту электрических сетей и оборудования, а также к снижению надежности электроснабжения на территории Нижегородской области.