Около 650 баллонов с газом хранилось в горевшем ангаре на юге Москвы

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Около 650 газовых баллонов находилось в ангаре на юге Москвы, где в понедельник произошел крупный пожар. Об этом журналистам сообщил начальник столичного ГУ МЧС РФ Сергей Желтов.

"В здании было порядка 650 баллонов объемом по 50 литров. К тушению пожара привлекались четыре бронещита, была постоянная угроза хлопков баллонов", - сказал он.

Глава ГУ МЧС добавил, что пожарные отстояли от огня четыре расположенных рядом здания и припаркованные автомобили. В тушении принимали участие 60 человек и 18 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

Информация о пожаре на улице Газопровод, 4а, поступила в МЧС в 14:25 в понедельник. На момент прибытия пожарных огнем был охвачен склад, внутри которого, по предварительным данным, находились газовые баллоны. Площадь пожара составила 300 кв. метров, он был ликвидирован в 16:00. Из-за взрывов здание ангара было полностью разрушено. Пострадавших нет.

По данным из открытых источников, компания, которая занимала горевший склад, торгует газовыми и кислородными баллонами, а также оборудованием для сварки. ООО было зарегистрировано в 2015 году с уставным капиталом 10 тыс. рублей. На 2019 год средняя численность его сотрудников составляла шесть человек. Согласно реестру МСП, организация является микропредприятием. Его прибыль в прошлом году составила 112 млн рублей.

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