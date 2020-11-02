По делу о покушении на теракт в Татарстане задержали шесть человек

КАЗАНЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Кукморский районный суд Татарстана получил ходатайства об аресте в отношении шести граждан, подозреваемых покушении на террористический акт. Один человек арестован на два месяца, в отношении остальных срок задержания продлен на 72 часа, сообщается в понедельник на сайте суда.

"В производство Кукморского районного суда Республики Татарстан поступило шесть ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении шести граждан, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Покушение на террористический акт"). В отношении одного гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В отношении остальных граждан срок задержания продлен на 72 часа", - говорится в сообщении.

В суде ТАСС подтвердили, что сообщение связано с произошедшим 30 октября инцидентом с 16-летним подростком. По данным пресс-службы Следственного комитета России, в городе Кукмор (Татарстан) несовершеннолетний с помощью зажигательной смеси пытался поджечь здание райотдела полиции. Позже в ходе задержания он нанес не менее трех ударов ножом полицейскому. Другой сотрудник полиции после предупредительных выстрелов в воздух был вынужден открыть огонь на поражение. Подросток умер до приезда медиков в результате полученных ранений.

В свою очередь председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о совершении подростком покушения на террористический акт и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ, ст. 317 УК РФ) в производство центрального аппарата ведомства.