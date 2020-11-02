В СК передано дело об избиении мужчины из-за ссоры в школьном чате в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 2 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело по факту смерти потерпевшего, которого избили в Волгограде из-за конфликта в родительском чате, передали из областного главка МВД следователям СК РФ, сообщила ТАСС официальный представитель следственного управления СК РФ по Волгоградской области Наталия Рудник.

"В связи с гибелью потерпевшего действия обвиняемого переквалифицированы с ч. 1 на ч. 4 ст. 111 УК РФ, а уголовное дело передано для дальнейшего расследования в органы следственного комитета", - сказала Рудник.

Максимальное наказание, предусмотренное ч. 1 данной статьи - 8 лет лишения свободы, ч. 4 - 15 лет лишения свободы. "Следователи обращаются к свидетелям и очевидцам преступления, находившимся в момент совершения преступления в здании банка, в том числе оказывающим потерпевшему доврачебную медицинскую помощь, с просьбой обратиться в следственный отдел", - уточнила официальный представитель управления.

Ранее сообщалось, что вечером 23 октября местный житель, придя в отделение одного из банков, нанес другому мужчине несколько ударов по голове. Пострадавший был госпитализирован с травмой головы. Подозреваемый в избиении мужчины по решению суда арестован на два месяца. Полицией было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Со слов задержанного, конфликт с потерпевшим произошел из-за того, что мужчина якобы оскорбил его сестру в родительском чате.

В комитете здравоохранения региона 1 ноября сообщили, что мужчина скончался в реанимации.