В Финляндии более 27 тыс. домов остались без электричества из-за бури

ХЕЛЬСИНКИ, 2 ноября. /ТАСС/. Порядка 27,2 тыс. домов в Финляндии остались без электричества из-за осенней бури, сопровождаемой сильным ветром, который привел к обрывам линий электропередачи. Об этом сообщило в понедельник объединение предприятий энергетической промышленности страны Energiateollisuus.

Последствия стихии охватили многие регионы Финляндии, менее всего затронув только самые северные территории.

Отключения электроэнергии зафиксированы в 127 городах. По несколько тысяч обесточенных домохозяйств сейчас в Нярпиё, Юлёярви, Ваасе, Мустасаари и Кристиинанкаупунки.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, однако число отключений пока нарастает.

По данным финского Метеорологического института, ураганные порывы ветра в течение понедельника будут фиксироваться на море и на материке.