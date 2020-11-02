Ростовский суд арестовал мужчин, подозреваемых в избиении следователей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 ноября. /ТАСС/. Суд арестовал двух жителей Ростовской области, подозреваемых в избиении следователей, вступившихся за 17-летнюю девушку. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

В воскресенье стало известно о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей").

По версии следствия, 31 октября к двоим следователям Зимовниковского межрайонного следственного отдела, которые шли домой с работы, обратилась девушка с просьбой защитить ее и подругу от напавших на них мужчин. Сразу же после этого один из мужчин, на которых указала девушка, подошел и ударил ее ногой.

Следователи сделали замечание нападавшему и попросили прекратить, после чего мужчина вместе со своим знакомым избили правоохранителей и скрылись. Следователей госпитализировали.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий злоумышленников задержали. Ими оказались 30-летний житель Зимовниковского района и 34-летний житель Орловского района. В рамках уголовного дела назначено проведение судебно-медицинских и молекулярно-генетических экспертиз.