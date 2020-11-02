Власти Никарагуа эвакуировали более 1,6 тыс. человек в связи с приближением урагана "Эта"

МЕХИКО, 2 ноября. /ТАСС/. Никарагуанские власти эвакуировали 1 650 человек с островов Мискитос в Карибском море в связи с приближением урагана "Эта". Такие данные обнародовало в понедельник агентство EFE со ссылкой на Национальную систему по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий Никарагуа.

В автономном регионе Карибе-Норте был объявлен высокий (красный) уровень тревоги. В воскресенье правительство направило туда автоколонну с грузом продовольствия, чтобы оказать помощь населению в случае необходимости.

Ураган "Эта" усилился до третьей категории, максимальная скорость ветра в его пределах достигает 53,6 м/с. Он находится в 170 км к северо-востоку от города Пуэрто-Кабесас в Никарагуа и движется в западном направлении со скоростью 4,1 м/с. Ожидается, что он обрушит на регион сильные дожди, которые могут привести к наводнениям, а также вызвать сход оползней в горных районах.