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Стрельба у синагоги в центре Вены
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В центре Вены произошла стрельба у синагоги

По информации издания Kronen Zeitung, нападавший подорвал себя взрывным устройством
Описание
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ВЕНА, 2 ноября. /ТАСС/. Стрельба произошла в понедельник в центре Вены, несколько человек получили ранения. Об этом сообщила полиция австрийской столицы.

"В районе центра произошла стрельба, пострадали люди. Избегайте общественных мест и транспорта. Не распространяйте видео и фото", - говорится в заявлении полиции.

На месте происшествия в первом районе Вены работают крупные силы специальных служб. По информации издания Kronen Zeitung, нападавший подорвал себя взрывным устройством.

По неподтвержденным данным СМИ, целью атаки могла быть синагога. Один из нападавших задержан или ликвидирован.

Теги
АвстрияСтрельба у синагоги в центре Вены
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