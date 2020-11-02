МВД Австрии не исключает версию теракта в Вене

ВЕНА, 2 ноября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Австрии не исключает версию теракта или беспорядочной стрельбы рядом с синагогой в Вене. Об этом сообщило в понедельник Австрийское агентство печати со ссылкой на МВД.

Что известно о стрельбе у синагоги в Вене

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По предварительным данным, один из нападавших ликвидирован, второй находится в бегах.

Австрийский телеканал ОЕ24 сообщил, что в результате стрельбы в центре Вены могли погибнуть семь человек.

"Полиция не исключает, что в результате стрельбы есть семь погибших", - отмечает телеканал. По его данным, стрельбу могли открыть несколько человек.

Население города призвали избегать общественных мест и транспорт, а также не распространять фото и видеозаписи работы специальных служб на месте происшествия. В первом районе Вены ведется крупная операция специальных служб.

По информации издания Kronen Zeitung, нападавший подорвал себя взрывным устройством.