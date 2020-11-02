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Стрельба у синагоги в центре Вены
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Посольство РФ в Австрии выясняет, пострадали ли россияне при стрельбе в Вене

Полиция не исключает версию теракта

ВЕНА, 2 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Австрии выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при стрельбе в Вене. Об этом сообщили ТАСС в российском посольстве.

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"Мы выясняем информацию, есть ли россияне среди пострадавших", - отметили в посольстве.

Как ранее подтвердила полиция Вены, в центре столицы Австрии в понедельник вечером произошла стрельба, несколько человек получили ранения. Население города призвали избегать общественных мест и транспорт, а также не распространять фото и видеозаписи работы специальных служб на месте происшествия. В первом районе Вены ведется крупная операция специальных служб.

Министерство внутренних дел Австрии не исключает версию теракта при стрельбе в Вене, сообщило Австрийское агентство печати со ссылкой на МВД. По предварительным данным, один из нападавших задержан, второй находится в бегах.

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АвстрияРоссияСтрельба у синагоги в центре Вены
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