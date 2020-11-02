На западе Канады в карьере нашли тела трех убитых

ОТТАВА, 2 ноября. /ТАСС/. Три человека погибли и один получил серьезные ранения, предположительно, в результате стрельбы в западной канадской провинции Британская Колумбия. Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV.

По данным местной полиции, тела погибших и одного раненого были обнаружены в воскресенье примерно в 50 км к западу от города Нанаймо в гравийном карьере местным жителем, который катался здесь на горном велосипеде. Он вызвал полицию и медиков.

Два тела были обнаружены в сгоревшем туристическом трейлере. В другом трейлере был найден тяжелораненый мужчина, который сейчас находится в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии, а недалеко от этого автомобиля был обнаружен еще один погибший. Предположительно, эти люди были застрелены. В настоящее время идет расследование.

Изначально полиция сообщала о возможном ДТП.