Глава МВД Австрии исходит из того, что в Вене произошел теракт

ВЕНА, 3 ноября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил в понедельник, что он исходит из того, что стрельба в Вене была терактом.

Что известно о стрельбе у синагоги в Вене

"Мы подверглись явной террористической атаке", - заявил министр.

По его словам, нападение в городе продолжается. В результате стрельбы пострадали несколько человек. Есть один погибший. Населению рекомендовано не покидать свои дома.

В то же время в МВД проинформировали, что один полицейский получил тяжелое ранение, один из нападавших задержан.

Как ранее подтвердила полиция Вены, в центре столицы Австрии в понедельник вечером произошла стрельба, несколько человек получили ранения. Население города призвали избегать общественных мест и транспорт, а также не распространять фото и видеозаписи работы специальных служб на месте происшествия. В первом районе Вены ведется крупная операция специальных служб.

По предварительным данным, нападавших могло быть несколько. Австрийские СМИ распространили видеозапись, как один из стрелков, обвешанный оружием, ведет беспорядочный огонь на улице.