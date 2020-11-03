Следствие по делу генерала МВД Мельникова завершено

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела коррупционной направленности в отношении бывшего первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ Александра Мельникова. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, материалы дела направлены в надзорное ведомство.

"Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении генерала и трех других фигурантов. Материалы дела переданы в Генеральную прокуратуру для утверждения заключительного обвинения". - сказал собеседник агентства.

По его словам, всем фигурантам в окончательной редакции вменяется ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество в особо крупном размере"), а также ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Попытка в получении взятки в особо крупном размере"). В случае утверждения заключительного обвинения надзорным ведомством, уголовное дело будет передано для рассмотрения по существу в один из столичных судов.

В свою очередь адвокат Мельникова Александр Карабанов уточнил ТАСС, что дело его подзащитного насчитывает чуть более 40 томов, "в которых обвинительная позиция СК не имеет под собой доказательственной базы". "Вменение дополнительного состава преступления по ч. 30 ст. 290 УК РФ по тем же самым событиям, что и по ч. 30 ст. 159 УК РФ, является полным процессуальным абсурдом и имеет лишь "технический" характер, для создания якобы дополнительных оснований при очередном продлении меры пресечения моему подзащитному в виде ареста", - отметил защитник. Он добавил, что Мельников категорически отвергает все обвинения, материалы дела не выдерживают юридической критики, а обвинение генерала во взяточничестве "содержит вероятные домыслы и предположения следствия".

Как следует из материалов, Мельников был инициатором и разработчиком преступной схемы хищения 100 млн рублей у предпринимателя Артура Панюшкина. В 2015 году ГУ МВД по Западному административному округу Москвы возбудило уголовное дело о мошенничестве, на причастность к которому проверялся бизнесмен. Расследование самого уголовного дела было приостановлено. По данным следствия, Мельников со своими знакомыми Андреем Виколом и Иваном Виковым (дали признательные показания), а также Андреем Фроловым потребовали у Панюшкина 100 млн рублей, сообщив ему, что они будут переданы в качестве взятки полицейским за его непривлечение к уголовной ответственности. После этого начались переговоры с предпринимателем, который согласился передать деньги, но после предоставления фотокопий процессуальных документов.

20 августа 2019 года Панюшкин обратился с заявлением в Главное управление собственной безопасности МВД и согласился участвовать в оперативном эксперименте для задержания подозреваемых с поличным. Передача денег проходила под контролем сотрудников ГУСБ. Генерала Мельникова задержали 24 сентября прошлого года, ему предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. 4 ноября указом президента РФ он был освобожден от занимаемой должности.