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Стрельба у синагоги в центре Вены
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При стрельбе в Вене погиб один человек

Пострадали несколько человек

ВЕНА, 3 ноября. /ТАСС/. Стрельбу в Вене устроили несколько вооруженных винтовками человек в шести разных местах. Об этом сообщила полиция столицы Австрии.

"В общей сложности происшествие случилось в шести местах. Есть одна жертва, несколько тяжело пострадавших, в том числе полицейский", - говорится в заявлении полиции в Twitter.

Один из нападавших был застрелен полицией.

Обстановка в городе

По наблюдению корреспондента ТАСС, специальные подразделения и правоохранительные органы Австрии ведут крупную специальную операцию по поиску лиц, устроивших стрельбу в центре Вены. Усиленные наряды полиции со служебными собаками и тяжелым вооружением патрулируют центральные улицы города.

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Полицейские автомобили заполонили городские дороги. Население укрылось в домах после объявления МВД Австрии с призывом к людям оставаться дома. Над городом летают несколько полицейских вертолетов. Город полностью обезлюдел.

В посольстве России сообщили корреспонденту ТАСС, что дипломаты находятся в тесном контакте с правоохранительными органами Австрии. "Выясняется информация о россиянах среди пострадавших", - отметили в посольстве.

Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил в понедельник, что он исходит из того, что стрельба в Вене была терактом. Населению рекомендовано избегать общественных мест и транспорт, а также не распространять фото и видеозаписи работы специальных служб.

Теги
АвстрияСтрельба у синагоги в центре Вены
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