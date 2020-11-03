При стрельбе в Вене погиб один человек

ВЕНА, 3 ноября. /ТАСС/. Стрельбу в Вене устроили несколько вооруженных винтовками человек в шести разных местах. Об этом сообщила полиция столицы Австрии.
"В общей сложности происшествие случилось в шести местах. Есть одна жертва, несколько тяжело пострадавших, в том числе полицейский", - говорится в заявлении полиции в Twitter.
Один из нападавших был застрелен полицией.
Обстановка в городе
По наблюдению корреспондента ТАСС, специальные подразделения и правоохранительные органы Австрии ведут крупную специальную операцию по поиску лиц, устроивших стрельбу в центре Вены. Усиленные наряды полиции со служебными собаками и тяжелым вооружением патрулируют центральные улицы города.
Полицейские автомобили заполонили городские дороги. Население укрылось в домах после объявления МВД Австрии с призывом к людям оставаться дома. Над городом летают несколько полицейских вертолетов. Город полностью обезлюдел.
В посольстве России сообщили корреспонденту ТАСС, что дипломаты находятся в тесном контакте с правоохранительными органами Австрии. "Выясняется информация о россиянах среди пострадавших", - отметили в посольстве.
Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил в понедельник, что он исходит из того, что стрельба в Вене была терактом. Населению рекомендовано избегать общественных мест и транспорт, а также не распространять фото и видеозаписи работы специальных служб.