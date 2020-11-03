При стрельбе в Вене погиб один человек

ВЕНА, 3 ноября. /ТАСС/. Стрельбу в Вене устроили несколько вооруженных винтовками человек в шести разных местах. Об этом сообщила полиция столицы Австрии.

"В общей сложности происшествие случилось в шести местах. Есть одна жертва, несколько тяжело пострадавших, в том числе полицейский", - говорится в заявлении полиции в Twitter.

Один из нападавших был застрелен полицией.

Обстановка в городе

По наблюдению корреспондента ТАСС, специальные подразделения и правоохранительные органы Австрии ведут крупную специальную операцию по поиску лиц, устроивших стрельбу в центре Вены. Усиленные наряды полиции со служебными собаками и тяжелым вооружением патрулируют центральные улицы города.