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Землетрясение в Эгейском море
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Число погибших в результате землетрясения на западе Турции возросло до 98

Ранее сообщалось о 95 погибших
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© AP Photo/Darko Bandic

ТАСС, 3 ноября. Число жертв землетрясения в провинции Измир на западе Турции увеличилось до 98. Об этом сообщило во вторник Управление по чрезвычайным ситуациям Турции. Ранее поступила информация о 95 погибших.

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"[В результате землетрясения] погибли 98 граждан. Из 994 пострадавших граждан 847 выписаны [из больниц]", - говорится в сообщении ведомства.

Порядка 147 человек остаются в медицинских учреждениях. На месте пяти разрушенных и сильно поврежденных зданий в Измире продолжаются поисково-спасательные работы.

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