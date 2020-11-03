В Вене при стрельбе пострадали 15 человек

ВЕНА, 3 ноября. /ТАСС/. Пятнадцать человек получили ранения при стрельбе в Вене. Об этом сообщил в эфире телеканала ORF-2 мэр Вены Михаэль Людвиг.

"Госпитализированы 15 человек, семеро из них получили серьезные ранения", - сказал мэр города.

В центре столицы Австрии в понедельник вечером произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом синагогой. Один человек погиб, несколько пострадали, в том числе полицейский. Один из стрелков был ликвидирован полицией.

Как сообщили в полиции, стрельбу устроили несколько хорошо вооруженных человек. Министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил, что он исходит из того, что стрельба в Вене была терактом. Населению рекомендовано избегать общественных мест и транспорт, а также не распространять фото и видеозаписи работы специальных служб. В городе ведется масштабная спецоперация по розыску и поимке преступников.