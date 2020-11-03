В Волгограде оставили под стражей жителя, избившего до смерти мужчину из-за ссоры в чате

ВОЛГОГРАД, 3 ноября. /ТАСС/. Волгоградский областной суд оставил под стражей обвиняемого в избиении мужчины до смерти из-за конфликта в родительском чате, сообщили во вторник журналистам в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

"Постановлением Центрального районного суда Волгограда от 24 октября в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 24 декабря. Волгоградский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката и оставил постановление районного суда без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вечером 23 октября местный житель, придя в отделение одного из банков, нанес другому мужчине несколько ударов по голове. Пострадавший был госпитализирован с травмой головы. Со слов задержанного, конфликт с потерпевшим произошел из-за того, что мужчина якобы оскорбил его сестру в родительском чате. В комитете здравоохранения региона 1 ноября сообщили, что мужчина умер в реанимации.

Накануне уголовное дело в связи со смертью потерпевшего передали из областного главка МВД следователям СК РФ. Как пояснила представитель следственного управления СК РФ по Волгоградской области Наталия Рудник, действия обвиняемого переквалифицированы с ч. 1 на ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).