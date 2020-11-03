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На месте схода грузовых вагонов под Тулой восстановили движение поездов

ЧП произошло на перегоне Венев - Мордвес

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Восстановительные работы на перегоне Венев - Мордвес в Тульской области, где в ночь на вторник с рельсов сошли четыре грузовых вагона, завершены. Движение поездов открыто, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня в 9:34 устранены последствия схода четырех вагонов на перегоне Венев - Мордвес Тульской области. Работы по возвращению вагонов на рельсы завершены, путь отремонтирован и открыт для движения", - говорится в сообщении на сайте МЖД.

По данным пресс-службы, в вагонах находилась листовая сталь, а так же черные металлы и шлаки.

Инцидент произошел около 01:00 мск во вторник на перегоне Венев - Мордвес в Тульской области. Опрокидывания и россыпи груза не последовало, в результате инцидента никто не пострадал. Для возвращения вагонов на рельсы были направлены два восстановительных поезда со станций Узловая-1 и Ожерелье. На движение пассажирских поездов ситуация не повлияла.

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