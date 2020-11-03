Открытое горение в промзоне в Твери ликвидировано

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение ангаров в промышленной зоне в Твери, возникшее ночью. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В 10:59 мск ликвидировано открытое горение [в промзоне] в Твери", - сказали в ведомстве.иГруппировка, участвующая в тушении пожара, увеличена до 110 человек и 31 единицы техники.

По данным МЧС, во время пожара обрушились четыре ангара. Проводится разборка и проливка завалов.

Сообщение о пожаре в промзоне в Твери поступило в МЧС в 04:25 мск. На момент прибытия первого пожарного подразделения в 04:37 горел цельнометаллический ангар, в котором находилось производство стретч-пленки. Возгоранию присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Изначально сообщалось о пожаре на площади 3 тыс. кв. м. Позже огонь перекинулся еще на один ангар, два этажа административного здания и производственные помещения - в общей сложности горело 5 тыс. кв. м. В 08:25 мск пожар был локализован. Пострадавших нет.

Замначальника регионального главка МЧС Александр Пухов сообщил, что пожарные отстояли от огня газовую котельную, находящуюся вблизи горящих ангаров.

"Была угроза загорания газовой котельной. Были предприняты все меры, чтобы минимизировать [ущерб]", - сказал он.

В новость внесены изменения (11:50 мск) - добавлены подробности.