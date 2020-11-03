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Подмосковный главк СК проводит проверки по многочисленным обращениям обманутых дольщиков

Дольщики уже не первый год не могут получить ключи от своих квартир

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Следователи в Подмосковье проводят проверки местных администраций в связи с многочисленными обращениями обманутых дольщиков. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, и. о. руководителя главка Александр Стариков с участием областного министра жилищной политики Инны Федотовой и глав городов провел онлайн-прием представителей инициативных групп дольщиков.

В частности, это представители дольщиков ЖК: "Томилино", "Новорижский", "Опалиха Парк", "Пятницкий квартал", "Единый стандарт" и "Лайково". Практически во всех случаях дольщики уже не первый год не могут получить ключи от своих квартир. Они обратились к руководству ГСУ СК России по Московской области с просьбой проконтролировать ситуацию с завершением строительства.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области по всем вышеуказанным проблемным объектам и фактам возможного ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками местных администраций уже проводятся проверки, а уголовные дела в отношении застройщиков расследуются в органах МВД", - сообщила Врадий, отметив, что по результатам приема намечен план конкретных действий.

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