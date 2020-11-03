Татьяну Маругову допросили как свидетеля по делу об убийстве владельца "Мясной империи"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Бывшая жена владельца "Мясной империи" Владимира Маругова Татьяна допрошена по делу о его убийстве. Она была знакома с подозреваемым в преступлении, сообщил ТАСС адвокат Игорь Ким, представляющий ее интересы.

"Моя доверительница Татьяна Маругова допрошена в качестве свидетеля в Следственном комитете по делу об убийстве ее бывшего мужа. Она действительно знала Александра Мавриди, который подозревается в преступлении. Однако она опровергает, что между ней и Мавриди были любовные отношения. Александр выполнял технические работы в ее доме и все", - сказал адвокат.

По словам Кима, Татьяна Маругова считает, что мотивом для убийства ее бывшего мужа стали финансовые споры. "По ее мнению, злоумышленники вымогали у него деньги, а потом убили его", - сказал адвокат.

По данным следствия, ночью 2 ноября несколько человек в масках проникли в баню на территории частного дома в Истре, связали хозяина дома и его гражданскую супругу, после чего стали требовать хранящиеся в доме деньги. Женщине удалось освободиться и убежать. Она сразу же обратилась в правоохранительные органы, но к моменту приезда сотрудников ее муж уже был мертв. Нападавшие скрылись на машине. Позже ее обнаружили в одной из деревень Истринского городского округа. В машине найдены маски, черные перчатки, арбалет, из которого был застрелен мужчина, стрелы.

По подозрению в причастности к преступлению был задержан Александр Мавриди. Подозреваемый от дачи показаний отказался. Однако следователи установили, что именно он купил в Москве арбалет и непосредственно участвовал в нападении на предпринимателя. Розыск его соучастника продолжается.

Татьяна Маругова - писательница, автор восьми поэтических сборников.