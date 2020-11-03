{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Глава МИД Турции выразил соболезнования в связи с гибелью туриста из России

Россиянин погиб в результате крушения катера в районе Аланьи

АНКАРА, 3 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с гибелью туриста из РФ при крушении прогулочного катера в Анталье.

"Выражаю соболезнования семье нашего русского гостя, погибшего в результате крушения лодки в Алании, и желаю скорейшего выздоровления спасшимся. Мы заботимся обо всех нуждах пострадавших", - написал по-русски глава МИД республики в Twitter.

Ранее генконсульство РФ в Анталье сообщило ТАСС, что один россиянин погиб в результате крушения катера в районе города Аланья в провинции Анталья на юге Турции. На судне находились 32 иностранных туриста.

Теги
ТурцияРоссияЧавушоглу, Мевлют
Экс-замглавы Росгвардии подал жалобу на следственные действия по своему уголовному делу
Ранее следователи отпустили Сергея Милейко под подписку о невыезде
Читать полностью