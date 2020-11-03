Глава МИД Турции выразил соболезнования в связи с гибелью туриста из России

АНКАРА, 3 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с гибелью туриста из РФ при крушении прогулочного катера в Анталье.

"Выражаю соболезнования семье нашего русского гостя, погибшего в результате крушения лодки в Алании, и желаю скорейшего выздоровления спасшимся. Мы заботимся обо всех нуждах пострадавших", - написал по-русски глава МИД республики в Twitter.

Ранее генконсульство РФ в Анталье сообщило ТАСС, что один россиянин погиб в результате крушения катера в районе города Аланья в провинции Анталья на юге Турции. На судне находились 32 иностранных туриста.