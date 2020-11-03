Пенсионер, похищенный подозреваемым в убийстве Маругова, оказался экс-адвокатом Солоника

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Пенсионер, похищенный подозреваемым в убийстве владельца ООО "Мясная империя" Владимира Маругова, оказался известным в прошлом адвокатом Алексеем Завгородним. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Подозреваемый удерживал в своей квартире бывшего адвоката Алексея Завгороднего", - сказал собеседник агентства.

Завгородний состоял в Московской коллегии адвокатов, сейчас его статус прекращен. В 1990-х годах он защищал киллера Александра Солоника, убитого в 1997 году в Греции. Также он в конце 2000-х годов защищал американского военного Кристофера Гарнера, задушившего пенсионера в Хабаровске.

По информации газеты "Коммерсантъ", в 1995 году Завгородний уже подвергался нападению по заказу Солоника, который заказал своим подельникам "на месяц уложить адвоката в больницу".

Убийство мясного магната

По данным следствия, ночью 2 ноября несколько человек в масках проникли в баню на территории частного дома в Истре, связали хозяина дома и его гражданскую супругу, после чего стали требовать хранящиеся в доме деньги. Женщине удалось освободиться и убежать. Она сразу же обратилась в правоохранительные органы, но к моменту приезда сотрудников ее муж уже был мертв.

Подозреваемый 1971 года рождения, уроженец одной из республик Средней Азии, от дачи показаний отказался. Однако следователи установили, что именно он купил в Москве арбалет и непосредственно участвовал в нападении на предпринимателя. Розыск его соучастника продолжается.

Во вторник представитель Главного следственного управления ГСУ по Московской области Ольга Врадий сообщила, что в ходе обыска в квартире в Москве у подозреваемого в убийстве бизнесмена был обнаружен прикованный к кровати пенсионер и присматривающий за ним мужчина. Пенсионер сообщил, что подозреваемый удерживает его и вымогает у него квартиры в Москве. Потерпевший госпитализирован, вероятно, он был накачан какими-то препаратами. Следивший за ним мужчина доставлен к следователям. Следствие проверяет подозреваемого в убийстве на причастность к деятельности так называемых черных риелторов.