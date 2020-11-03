СМИ: совершивший атаки в Вене террорист приобрел оружие и боеприпасы в Словакии

ТАСС, 3 ноября. Террорист, открывший в понедельник в Вене стрельбу из автоматического оружия, мог приобрести его и боеприпасы в Словакии. Об этом сообщает во вторник словацкий интернет-портал sme.sk .

По этим данным, в середине июля террорист побывал в Словакии, чтобы навестить там своих знакомых. Туда и обратно он ехал на автомобиле, где было легко спрятать оружие.

Портал напоминает, что до 2015 года в Словакии можно было официально приобрести автоматы чешского производства "Скорпион" с заваренными стволами, которые могли стрелять только холостыми патронами. Оружие такого типа охотно приобретали коллекционеры и члены военно-исторических клубов. Sme.sk утверждает, что нелегальные оружейники легко возвращали такому оружию прежние боевые качества.