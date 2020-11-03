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Теракт в Вене

В посольстве КНР заявили, что при стрельбе в Вене ранен китаец

Врачи оценивают состояние его здоровья как стабильное, угроза для его жизни отсутствует

ПЕКИН, 3 ноября. /ТАСС/. Гражданин Китая получил ранения в результате произошедшего в Вене теракта.

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Об этом во вторник сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на посольство КНР в Австрии.

Раненый был доставлен в местную больницу, врачи оценивают состояние его здоровья как стабильное, угроза для его жизни отсутствует.

Также в посольстве сообщили, что одной из жертв террористической атаки в Вене стал гражданин Австрии китайского происхождения.

В Вене в понедельник произошла стрельба в шести местах, в том числе рядом с синагогой. 

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АвстрияКитайТеракт в Вене
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