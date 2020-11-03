Погибшим при крушении судна у берегов Антальи оказался директор школы из Татарстана

КАЗАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Директор Азнакаевской школы для детей с ограниченными возможностями здоровья (Татарстан) Данияр Мухитов погиб при крушении лодки у берегов Антальи. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Минобрнауки Татарстана.

"В Турции погиб директор Азнакаевской школы для детей с ограниченными возможностями здоровья Данияр Мухитов. Он находился в Турции в отпуске вместе с супругой", - сказал представитель ведомства.

Как сообщила ТАСС руководитель пресс-службы Министерства образования и науки Татарстана Алсу Мухаметова, в школе мужчину характеризуют только с положительной стороны, он работал там директором с 2012 года. По ее словам, он должен был вернуться в выходные.

"Он очень добрый, порядочный и прекрасный педагог, всегда позитивный, очень располагал к себе, его очень любили и дети, и педагоги, и родители", - сказала Мухаметова.

Как сообщалось ранее, гражданин России погиб во вторник в результате крушения лодки с туристами у берегов Антальи на юге Турции. По данным турецких властей, прогулочное судно под названием "Баба Селяви" вышло в море с однодневной экскурсионной программой. На борту судна находились 32 иностранных туриста, включая граждан России. Около 10:00 (время совпадает с мск) судно село на подводные скалы в районе мыса у крепости Аланьи в провинции Анталья и затонуло, пассажиры были оперативно высажены на близлежащую отмель в ожидании спасателей. В дальнейшем они были доставлены на берег для оказания медицинской помощи, их жизнь вне опасности.