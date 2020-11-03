Компенсацию за похороны Захарова выплатят из переплаченных Ефремовым денег

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Потерпевшая сторона по уголовному делу о ДТП с Михаилом Ефремовым должна вернуть актеру часть переплаченных денег, из которых будет выплачена компенсация за похороны погибшего Сергея Захарова. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов Ефремова Петр Хархорин.

"Уже в принципе заплатил. Мы договорились с [представителем потерпевших Александром] Добровинским, и они должны нам вернуть часть денег, из которых будет выплачена компенсация. Этот вопрос снимается", - сказал адвокат. Он не пояснил, за что сторона потерпевших должна Ефремову деньги, отметив, что "там была переплата".

Во вторник в пресс-службе Хамовнического суда Москвы сообщили, что предварительная беседа по иску потерпевших назначена на 23 ноября.

Как сообщил ТАСС адвокат потерпевших Александр Добровинский, это формальная процедура, на которой должны быть подтверждены заявленные требования его доверителей. Он будет присутствовать на предварительной беседе. "Суд учтет уже выплаченную компенсацию Михаилом Олеговичем. При этом осталась компенсация материального вреда, которая в настоящее время не погашена Михаилом Ефремовым. Эти требования и будут рассматриваться судом", - сообщил Добровинский.

Ранее трое потерпевших по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова подали иски к актеру о компенсации морального вреда по 1 млн рублей каждому. 21 октября Ефремов выплатил им 3 млн рублей. Добровинский сообщал, что не будет отзывать иски из-за невыплаты 111 тыс. рублей, потраченных на похороны погибшего Захарова.

22 октября Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор Пресненского районного суда Москвы сократил срок наказания Ефремову с 8 до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда потерпевшим.