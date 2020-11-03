Сотрудника полиции под Псковом госпитализировали после того, как его ударил начальник

ПСКОВ, 3 ноября. /ТАСС/. Начальник полиции межмуниципального отдела МВД РФ "Себежский" в Псковской области ударил подчиненного в своем служебном кабинете, после чего потерпевшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Возбуждено уголовное дело, сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Псковской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела - начальника полиции МО МВД России "Себежский". <..> Из материалов уголовного дела следует, что 26 октября 2020 года подозреваемый, находясь в служебном кабинете межмуниципального отдела внутренних дел, применил к подчиненному физическое насилие, в результате которого пострадавший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, а происшествие по личному составу было замаскировано под несчастный случай", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, полицейский подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 286 ч. 3 п. "а", "в" УК РФ ("Превышение должностных полномочий, с применением насилия, с причинением тяжких последствий"). "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, по результатам которых будет также дана правовая оценка действиям соответствующих должностных лиц органов внутренних дел на предмет возможного укрытия тяжкого должностного преступления от учета и оказания противодействия следствию", - говорится в сообщении.

В связи с инцидентом в УМВД России по Псковской области проводится служебная проверка.