Спецназ ликвидировал террориста в Вене за девять минут

ВЕНА, 3 ноября. /ТАСС/. Полицейский спецназ смог ликвидировать террориста в Вене через девять минут после того, как вступил с ним в бой. Об этом сообщил во вторник министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

"Первая перестрелка началась в 20:00, ликвидация преступника - в 20:09. Прошло только девять минут до того, как спецподразделение смогло ликвидировать преступника. В промежутке были решительные действия всех полицейских сил", - рассказал министр.

По его словам, это стало результатом изменения полицейской тактики, которая ориентирована на оперативную нейтрализацию преступника. Однако девять минут - это все еще слишком много, резюмировал министр.