СМИ: двое граждан Северной Македонии, подозреваемых в теракте в Вене, проживают в Скопье

ЗАГРЕБ, 3 ноября. /ТАСС/. Двое граждан Северной Македонии, которые наряду с ликвидированным 20-летним Куйтимом Фейзулаем фигурируют в списке подозреваемых в совершении теракта в Вене, являются жителями Скопье. Об этом сообщил во вторник северомакедонский портал " 24 Вести ".

По данным портала, ссылающегося на неназванные источники, речь идет об Ардженде Гании и Узеире Авдили. Указанные лица имели австрийское и северомакедонское гражданство.

Ранее во вторник в связи с терактом в Вене полиция Австрии по линии Европола направила в МВД Северной Македонии запрос о сотрудничестве и предоставлении информации в отношении троих граждан республики.