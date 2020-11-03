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Теракт в Вене

СМИ: двое граждан Северной Македонии, подозреваемых в теракте в Вене, проживают в Скопье

По данным портала "24 Вести", речь идет об Ардженде Гании и Узеире Авдили

ЗАГРЕБ, 3 ноября. /ТАСС/. Двое граждан Северной Македонии, которые наряду с ликвидированным 20-летним Куйтимом Фейзулаем фигурируют в списке подозреваемых в совершении теракта в Вене, являются жителями Скопье. Об этом сообщил во вторник северомакедонский портал "24 Вести".

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По данным портала, ссылающегося на неназванные источники, речь идет об Ардженде Гании и Узеире Авдили. Указанные лица имели австрийское и северомакедонское гражданство.

Ранее во вторник в связи с терактом в Вене полиция Австрии по линии Европола направила в МВД Северной Македонии запрос о сотрудничестве и предоставлении информации в отношении троих граждан республики.

Теги
АвстрияСеверная МакедонияТеракт в Вене
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