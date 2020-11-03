Суд оправдал украинца, обвиняемого в убийстве итальянского репортера в Донбассе

РИМ, 3 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд Милана оправдал боевика украинского добровольческого батальона Виталия Маркива, обвиненного в гибели итальянского репортера Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году. Такое решение огласили во вторник судьи, сообщило агентство ANSA.

Суд первичной инстанции приговорил Маркива, обладающего гражданством Украины и Италии, к 24 годам тюремного заключения. Апелляционный суд этот приговор отменил, постановив освободить подсудимого на основании того, что он не совершал преступления.

Маркив был единственным обвиняемым по делу об убийстве репортера, погибшего в результате минометного обстрела в районе села Андреевка вблизи Славянска (Донецкая область) 24 мая 2014 года вместе со своим другом и переводчиком российским правозащитником Андреем Мироновым. Материалы дела во многом основывались на показаниях входящего в группу журналистов французского фоторепортера Вильяма Рогелона, который получил ранения, но выжил. Согласно его свидетельству, обстрел велся прицельно из точки, где дислоцировались украинские военные, которыми, по утверждению обвинения, командовал Маркив.

Маркив, обладающий двойным гражданством - Украины и Италии - приехал на Апеннины с матерью в 2005 году в 16-летнем возрасте. В 2012 году он пытался поступить на службу в итальянские вооруженные силы, а после событий на Украине 2014 года вернулся на родину, где вступил в Нацгвардию. Он был арестован 30 июня 2017 года, когда приехал в Италию навестить мать. Свою вину он не признает, о чем заявил в своем последнем слове в суде. Его защита утверждала, что процесс над ним политизирован, а улики "сфабрикованы под давлением российской пропаганды". Адвокаты Маркива настаивали на проведении баллистической экспертизы на месте событий шестилетней давности для установления истинных причин гибели репортеров.

На суд в Италию, в том числе первой инстанции, приезжали члены правительства Украины. Представители руководства Украины называют Роккелли "жертвой военного инцидента" и обращались к Риму с просьбой об освобождении Маркива.

Данный вердикт можно оспорить в высшей судебной инстанции - Кассационном суде. Адвокаты родителей Роккелли рассмотрят такую возможность после того, как будет опубликовано обоснование решения суда.