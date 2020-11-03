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Вокзал в Утрехте эвакуировали из-за "подозрительной ситуации"

Движение поездов приостановлено

ГААГА, 3 ноября. /ТАСС/. Все люди были эвакуированы с центрального вокзала голландского города Утрехт из-за подозрительной ситуации. Об этом сообщила в Twitter полиция Нидерландов.

"Движение поездов приостановлено, - говорится в сообщении. - В одном из поездов полиция разыскивает человека".

В свою очередь, Нидерландская телерадиовещательная корпорация информировала, что полиция "ищет человека, который сказал что-то подозрительное". По данным очевидцев, правоохранительными органами задержаны два человека. Вокзал закрыт как минимум до 21:00 по местному времени (23:00 мск), входы на станцию охраняют вооруженные сотрудники полиции.
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