Оправданный в деле об убийстве итальянского репортера украинец 4 ноября вылетит в Киев

КИЕВ, 3 ноября. /ТАСС/. Гражданин Украины и Италии Виталий Маркив, приговоренный итальянским судом первичной инстанции к 24 годам тюремного заключения по обвинению в убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году и оправданный во вторник Апелляционным судом Милана, вернется на Украину. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Верховной рады Людмила Денисова после решения суда в своем Telegram-канале.

"Виталий Маркив возвращается с нами на родину", - написала она, находясь в Милане. Министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире телеканала "Украина-24" уточнил, что Маркив намерен отправиться в Киев в среду утром.

На оправдательный вердикт уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. В Twitter он охарактеризовал освобождение Маркива как "победу справедливости". В офисе Зеленского напомнили, что "президент лично проводил переговоры об освобождении Виталия Маркива с руководителями Италии с просьбой способствовать пересмотру дела ради вынесения справедливого решения". На оправдание Маркива уже отреагировал и Запад. Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс в "Твитере" поблагодарила всех причастных к защите и также добавила, что "справедливость есть".

Решение суда еще можно оспорить в высшей судебной инстанции - Кассационном суде. Адвокаты родителей Роккелли рассмотрят такую возможность после того, как будет опубликовано обоснование решения суда.

Дело Маркива

Маркив был единственным обвиняемым по делу об убийстве репортера, погибшего в результате минометного обстрела в районе села Андреевка вблизи Славянска (Донецкая область) 24 мая 2014 года вместе со своим другом и переводчиком российским правозащитником Андреем Мироновым. Материалы дела во многом основывались на показаниях входящего в группу журналистов французского фоторепортера Вильяма Рогелона, который получил ранения, но выжил. Согласно его свидетельству, обстрел велся прицельно из точки, где дислоцировались украинские военные, которыми, по утверждению обвинения, командовал Маркив.

Маркив, обладающий двойным гражданством - Украины и Италии - приехал на Апеннины с матерью в 2005 году в 16-летнем возрасте. В 2012 году он пытался поступить на службу в итальянские вооруженные силы, а после событий на Украине 2014 года вернулся на родину, где вступил в Нацгвардию. Он был арестован 30 июня 2017 года, когда приехал в Италию навестить мать. Свою вину он не признает, о чем заявил в своем последнем слове в суде. Его защита утверждала, что процесс над ним политизирован, а улики "сфабрикованы под давлением российской пропаганды". Адвокаты Маркива настаивали на проведении баллистической экспертизы на месте событий шестилетней давности для установления истинных причин гибели репортеров. На суд в Италию, в том числе первой инстанции, приезжали члены правительства Украины. Представители руководства Украины называют Роккелли "жертвой военного инцидента" и обращались к Риму с просьбой об освобождении Маркива.