NYT: в перестрелке в Неваде погибли четыре человека

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноября. /ТАСС/. Четыре человека погибли, один ранен во вторник в результате стрельбы в городе Хендерсон (штат Невада). Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на местную полицию.

По ее данным, поводом для вызова органов правопорядка стал звонок человека, сообщившего о вероятной стрельбе в многоквартирном доме в Хендерсоне. Полицейские обнаружили тела двух человек и третьего подозреваемого. Последний умер от полученных ранений в автомобиле на парковке около дома.

Позднее была обнаружена третья жертва перестрелки. Еще один человек с огнестрельными ранениями доставлен в местную больницу.