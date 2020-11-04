На Камчатке обнаружили изувеченное тело ребенка

ТАСС, 4 ноября. Тело восьмилетнего мальчика, изувеченное животными, обнаружено рядом с морским портом Петропавловска-Камчатского. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

"Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения восьмилетнего мальчика в районе улицы Красная сопка города Петропавловска-Камчатского. В ходе поисковых мероприятий тело малолетнего ребенка обнаружено в районе нежилой зоны морского порта города Петропавловска-Камчатского с признаками повреждений кожных покровов, предположительно, возникших от укусов животных", - сообщили в пресс-службе.

По информации следователей, мальчик ушел из дома вечером 3 ноября и не вернулся. Его искали родители и полиция. Сейчас следствие устанавливает причины смерти малолетнего. Проводится комплекс следственных и других процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.