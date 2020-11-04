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Землетрясение в Эгейском море

В Турции завершили поисково-спасательные работы на месте разрушенных землетрясением домов

Ожидается, что в ближайшее время техника приступит к разбору обломков

АНКАРА, 4 ноября. /ТАСС/. Поисково-спасательные работы завершились в среду в провинции Измир на западе Турции на шестой день после землетрясения. Об этом сообщает газета Sabah.

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По данным издания, поиски прекратились на местах 17 разрушенных домов в городе Измир. Ожидается, что в ближайшее время техника приступит к разбору обломков.

Землетрясение магнитудой 6,7 было зафиксировано в море в 19 км к северо-западу от греческого острова Самос, оно ощущалось в Афинах и Стамбуле. Подземные толчки привели к обрушению по меньшей мере 20 домов в Измире, разрушения есть и в греческом городе Неон-Карловаси. Министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум сообщил, что турецкие власти начали в воскресенье выплачивать материальную помощь пострадавшим.

Согласно последним данным Управления по чрезвычайным ситуациям Турции, в результате землетрясения в Измире погибли 114 человек, более 1 035 получили ранения.

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