В полиции Москвы опровергли информацию о захвате заложников на севере столицы

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Столичная полиция опровергла информацию о том, что в квартире на севере Москвы неизвестный захватил заложников. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Информация об удержании людей в квартире на севере Москвы не соответствует действительности", - сказали в пресс-службе.

При этом источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что в полицию поступило сообщение о ЧП в жилом доме. На проверку были направлены силы полиции и пожарных. "Проверка показала, что сообщение о противопровных действиях оказалось ложным", - сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент ТАСС, сейчас рядом с домом по-прежнему остаются машины скорой помощи и наряд полиции.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что на Головинском шоссе неизвестный удерживает в одной из квартир людей и угрожает взрывом. Отмечалось, что подъезд жилого дома оцеплен, жильцов не эвакуировали.

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