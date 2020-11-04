Источник: погибшие на пожаре в Петербурге - пожилые люди, в доме мог быть пансионат

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 ноября. /ТАСС/. Погибшие при пожаре в доме на улице Красных Командиров в Петербурге являются пожилыми людьми, а в горевшем здании мог быть частный пансионат для престарелых, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Все погибшие - пожилые люди, им около 90 лет. Те, кого увезли в больницу, - также пожилые, кроме одного. По оперативным данным, в здании раньше был частный дом для пожилых, назывался "Наш дом", сейчас владелец утверждает, что дома престарелых больше нет, а все пострадавшие - его родственники. Эта информация проверяется", - сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, по факту ЧП ведомство проводит доследственную проверку. В СК подтвердили, что погибшие являются пожилыми людьми - на месте найдены тела двух женщин 1928 и 1936 годов рождения и мужчины 1931 года рождения. "В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия с участием следователей-криминалистов Главного следственного управления по Санкт-Петербургу, сотрудников регионального управления МЧС, специалиста в области судебной медицины", - отмечается в сообщении ведомства.

Информация о пожаре в частном жилом доме на проспекте Красных Командиров, 93, поступила в МЧС в 05:31 мск в среду. Возгорание произошло на кровле и втором этаже здания. На месте пожара были обнаружены тела троих погибших. Еще три человека были доставлены в больницу для осмотра.

В новость внесены изменения (12:10 мск) - добавлена информация в четвертом абзаце